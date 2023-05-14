"Стесняться нельзя": Барецкий решил запустить "Русовидение"

Шоумен и блогер Стас Барецкий заявил о планах провести песенный конкурс под названием "Русовидение". Его возмущает вакханалия вокруг Евровидения и русофобские пляски.

В беседе с "Пятым каналом" Барецкий подчеркнул, что на новом конкурсе выступать будут не только российские исполнители, но и артисты из дружественных государств. А само мероприятие, по его мнению, лучше провести летом в замке в деревне Грязь. Вероятно, речь идёт о подмосковном особняке певицы Аллы Пугачёвой и юмориста Максима Галкина*, который, как ранее заявил Барецкий, он купил.

"Там хорошая, большая территория, можно сделать открытую площадку. Уже этим летом провести конкурс "Русовидение", — рассказал шоумен.

В его планах сделать две сцены: основную, где будут выступать известные музыканты, и другую — для менее популярных артистов. Блогер также отметил, что не боится копировать формат у Евровидения, так как "стесняться в этих вопросах нельзя".

К слову, на самом деле Барецкий не является владельцем замка Пугачёвой и Галкина. Лайф писал, что никаких сделок с особняком в деревне Грязь площадью четыре тысячи квадратных метров и 20 комнатами в последнее время не совершали.