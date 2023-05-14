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14 мая, 14:23

Сенатор Пушков назвал Евровидение-2023 шабашем на Лысой горе

Завершившийся накануне конкурс Евровидение-2023 в Ливерпуле показал сходство европейских либеральных элит с американскими. Об этом в телеграм-канале написал председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Шабаш на Лысой горе. Место действия — Ливерпуль. Название шабаша — Евровидение. Не стоит после этого делать вид, что европейцы сами, типа, туда-сюда, но якобы вынуждены плясать под дудку США. Европейские либеральные элиты — под стать американским", — заявил он.

По словам Пушкова, Евровидение в Европе и премия Грэмми в США соревнуются за право стать первой фрик-площадкой на Западе.

Участники Евровидения от России рассказали, скучают ли они по конкурсу

Участники Евровидения от России рассказали, скучают ли они по конкурсу

Напомним, на Евровидении-2023 победила шведская певица Лорин. Она набрала 583 балла с песней Tattoo. Позднее Лорин уличили в плагиате на трек украинской певицы. Второе место в конкурсе занял финский рэпер Käärijä, набравший 526 баллов, а третье — израильтянка Ноа Кирель (362).

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Светлана Оперук
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