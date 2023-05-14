Сенатор Пушков назвал Евровидение-2023 шабашем на Лысой горе

Завершившийся накануне конкурс Евровидение-2023 в Ливерпуле показал сходство европейских либеральных элит с американскими. Об этом в телеграм-канале написал председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Шабаш на Лысой горе. Место действия — Ливерпуль. Название шабаша — Евровидение. Не стоит после этого делать вид, что европейцы сами, типа, туда-сюда, но якобы вынуждены плясать под дудку США. Европейские либеральные элиты — под стать американским", — заявил он.

По словам Пушкова, Евровидение в Европе и премия Грэмми в США соревнуются за право стать первой фрик-площадкой на Западе.