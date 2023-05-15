Грабитель чуть не задушил бабушку-блокадницу её же цепочкой с крестиком

В Санкт-Петербурге ищут неизвестного, который прямо в подъезде ограбил 84-летнюю блокадницу. Как пишет "Изнанка. Женщины", он набросился на жертву со спины, схватился за её золотую цепочку с крестиком и, чуть не задушив, вырвал награбленное.

Нападение на блокадницу в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / "Изнанка. Женщины"

На опубликованных кадрах — момент нападения и то, как перепуганная пострадавшая бабушка поднимается в свою квартиру. В полицию она обратилась только спустя три часа.