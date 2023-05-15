Грабитель чуть не задушил бабушку-блокадницу её же цепочкой с крестиком
В Петербурге ищут грабителя, сорвавшего с блокадницы крестик и цепочку
В Санкт-Петербурге ищут неизвестного, который прямо в подъезде ограбил 84-летнюю блокадницу. Как пишет "Изнанка. Женщины", он набросился на жертву со спины, схватился за её золотую цепочку с крестиком и, чуть не задушив, вырвал награбленное.
Нападение на блокадницу в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / "Изнанка. Женщины"
На опубликованных кадрах — момент нападения и то, как перепуганная пострадавшая бабушка поднимается в свою квартиру. В полицию она обратилась только спустя три часа.
Лайф рассказывал, что на Камчатке будут судить подростков за ограбление пенсионера. Они забрались домой к 62-летнему мужчине, распылили ему в лицо газовый баллон, избили и украли 11 тысяч рублей, банковскую карту и два мобильных телефона. На данный момент преступники находятся в СИЗО.
Telegram / "Изнанка. Женщины"