ВОЗ закроет в Москве Европейский офис по борьбе с неинфекционными заболеваниями

ВОЗ приняла решение закрыть московский офис Европейского бюро по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними. Как сообщили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения, его функции передадут бюро в Копенгагене.