ВОЗ закроет в Москве Европейский офис по борьбе с неинфекционными заболеваниями
ВОЗ приняла решение закрыть московский офис Европейского бюро по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними. Как сообщили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения, его функции передадут бюро в Копенгагене.
За такое решение высказалось большинство участников специальной сессии, которую проводили по просьбе 30 государств – членов бюро.
Как писал ранее Лайф, ВОЗ отменила режим ЧС по оспе обезьян. Причиной стало резкое снижение инфицированных по сравнению с июлем 2022 года.
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