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15 мая, 23:25

Военные России ударили по скоплению ВСУ в Запорожье

Рогов: Военные РФ ударили по ближнему тылу ВСУ в районе Орехова

Российские военные нанесли массированный удар по скоплению украинских солдат в районе Орехова Запорожской области. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Поздним вечером русские воины нанесли массированный удар двумя батареями реактивной и ствольной артиллерии по крупному скоплению боевиков ВСУ в ближнем тылу противника, к западу от Орехова", — написал он в телеграм-канале.

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Ранее Лайф писал, что на Запорожской АЭС возобновится работа в штатном режиме. Сотрудники вернулись к привычному графику с 15 мая.

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T.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
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