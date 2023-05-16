Военные России ударили по скоплению ВСУ в Запорожье

Российские военные нанесли массированный удар по скоплению украинских солдат в районе Орехова Запорожской области. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Поздним вечером русские воины нанесли массированный удар двумя батареями реактивной и ствольной артиллерии по крупному скоплению боевиков ВСУ в ближнем тылу противника, к западу от Орехова", — написал он в телеграм-канале.