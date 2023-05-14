На Запорожской АЭС возобновится работа в штатном режиме

Сотрудники Запорожской АЭС с понедельника, 15 мая, выходят на работу в штатном режиме. Об этом рассказал директор станции Юрий Черничук.

Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа 11 мая сообщал, что выходные для сотрудников ЗАЭС продлены на два дня в связи с напряжённой обстановкой в регионе. Он отметил, что до этого выходные были запланированы с 6 по 10 мая.

"Коллеги, с завтрашнего дня мы работаем в штатном режиме. Количество персонала на площадке определяет ваш непосредственный руководитель исходя из производственных задач подразделения", — приводятся слова Черничука в телеграм-канале станции.

Как указал директор Запорожской АЭС, работникам станции, которые примут решение о временном перемещении, следует обратиться в отдел кадров для его организации и решения вопроса об условиях оплаты труда.

Ранее сообщалось, что жителей 18 прифронтовых поселений Запорожской области переселяют вглубь региона. В первую очередь речь идёт о детях, стариках и пациентах больниц. Всего местные власти планируют переселить около 70 тысяч человек.