На Запорожской АЭС возобновится работа в штатном режиме
Директор ЗАЭС Черничук: С 15 мая работа на станции начнётся в штатном режиме
Сотрудники Запорожской АЭС с понедельника, 15 мая, выходят на работу в штатном режиме. Об этом рассказал директор станции Юрий Черничук.
Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа 11 мая сообщал, что выходные для сотрудников ЗАЭС продлены на два дня в связи с напряжённой обстановкой в регионе. Он отметил, что до этого выходные были запланированы с 6 по 10 мая.
"Коллеги, с завтрашнего дня мы работаем в штатном режиме. Количество персонала на площадке определяет ваш непосредственный руководитель исходя из производственных задач подразделения", — приводятся слова Черничука в телеграм-канале станции.
Как указал директор Запорожской АЭС, работникам станции, которые примут решение о временном перемещении, следует обратиться в отдел кадров для его организации и решения вопроса об условиях оплаты труда.
Ранее сообщалось, что жителей 18 прифронтовых поселений Запорожской области переселяют вглубь региона. В первую очередь речь идёт о детях, стариках и пациентах больниц. Всего местные власти планируют переселить около 70 тысяч человек.
Лайф также писал, что на Запорожской АЭС остановили работу всех блоков. По словам врио губернатора области Евгения Балицкого, на такой шаг пришлось пойти во избежание провокаций со стороны украинской армии. Он отметил, что ВСУ уже начали сбрасывать воду с плотины.
t.me / znppofficial