Пушков предупредил США о готовящемся для них кошмаре из-за решения по России

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что решение США заморозить финансовые резервы России выйдет американцам боком. По его словам, они потеряют больше, чем приобрели.

Как отмечает сенатор, синдром превосходства, которым страдает Вашингтон, заставляет его принимать импульсивные решения, что в итоге приводит к стратегическим ошибкам.

"Уже очевидно, что США не просчитали долгосрочные последствия замораживания 300 миллиардов долларов финансовых резервов России. Для Китая и многих стран мира это стало показателем ненадёжности доллара как резервной валюты и готовности США использовать заморозку принадлежащих другим странам финансовых средств в качестве политического оружия", — написал Пушков в телеграм-канале.

Политик выразил уверенность, что решение США заморозить российские деньги "выйдет американцам боком" и "потеряют они гораздо больше".