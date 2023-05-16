Евросоюз избежал рецессии и продолжит экономическое давление на Россию

Евросоюз сумел избежать рецессии, следует из прогноза Еврокомиссии на весну 2023 года. Согласно сделанному на этом фоне заявлению главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, ЕС планирует продолжать экономическое сдерживание России.

В прогнозе сказано, что к 2024 году рост ВВП ЕС ускорится до потенциально возможных 1,7%.

"Экономика ЕС находится в лучшей форме, чем мы прогнозировали прошлой осенью. Мы избежали рецессии и настроены на умеренный рост в этом и следующем году", — заявил комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони, призвав при этом сохранять бдительность.