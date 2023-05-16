Энрике Иглесиас отменил выступление на фестивале в Мексике из-за пневмонии
Испанец Энрике Иглесиас отменил выступление на мексиканском фестивале Tecate Emblema из-за болезни, пишет The Mirror. Певец должен был стать хедлайнером программы.
"У меня пневмония, и врачи посоветовали абсолютный покой и запретили мне садиться в самолёт", — написал 48-летний Иглесиас всего за несколько часов до предполагаемого выступления.
Певец признался, что ему грустно отменять шоу в стране, которая дала ему "так много". Он выразил надежду на быстрое восстановление и скорую встречу с поклонниками.
Тем временем Шакира и Том Круз вместе появились на публике, породив слухи о тайном романе. Пара была замечена на гонке "Формулы-1", которая проходила в Майами с 5 по 7 мая.
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