В Приднестровье указали на агрессивные планы Украины и Молдавии по региону

Украина и Молдавия вынашивают планы по агрессивному решению приднестровского конфликта. Об этом заявил глава Министерства государственной безопасности непризнанной республики Валерий Гебос.

"В целом Украина и Молдова продолжают реализацию кризисного сценария по отношению к Приднестровью. На фоне гибридной войны ближайшие соседи спекулируют на теме силового варианта разрешения приднестровского конфликта", — приводит его слова РИА "Новости".

Интенсивность работы органов безопасности за последнее время увеличилась, при этом основные задачи остались прежними, указал Гебос.