В Приднестровье указали на агрессивные планы Украины и Молдавии по региону
Глава МГБ Приднестровья Гебос заявил об агрессивных планах Украины и Молдавии
Украина и Молдавия вынашивают планы по агрессивному решению приднестровского конфликта. Об этом заявил глава Министерства государственной безопасности непризнанной республики Валерий Гебос.
"В целом Украина и Молдова продолжают реализацию кризисного сценария по отношению к Приднестровью. На фоне гибридной войны ближайшие соседи спекулируют на теме силового варианта разрешения приднестровского конфликта", — приводит его слова РИА "Новости".
Интенсивность работы органов безопасности за последнее время увеличилась, при этом основные задачи остались прежними, указал Гебос.
Ранее стало известно, что президент Молдавии Майя Санду надеется, что Кишинёв вступит в ЕС и вернёт Приднестровье. При этом она констатировала, что в регионе есть жители, которые "смотрят в сторону России".
T.me / Правительство ПМР