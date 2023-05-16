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16 мая, 03:20

В Приднестровье указали на агрессивные планы Украины и Молдавии по региону

Глава МГБ Приднестровья Гебос заявил об агрессивных планах Украины и Молдавии

Украина и Молдавия вынашивают планы по агрессивному решению приднестровского конфликта. Об этом заявил глава Министерства государственной безопасности непризнанной республики Валерий Гебос.

"В целом Украина и Молдова продолжают реализацию кризисного сценария по отношению к Приднестровью. На фоне гибридной войны ближайшие соседи спекулируют на теме силового варианта разрешения приднестровского конфликта", — приводит его слова РИА "Новости".

Интенсивность работы органов безопасности за последнее время увеличилась, при этом основные задачи остались прежними, указал Гебос.

В Кремле прокомментировали призыв Приднестровья увеличить число миротворцев

В Кремле прокомментировали призыв Приднестровья увеличить число миротворцев

Ранее стало известно, что президент Молдавии Майя Санду надеется, что Кишинёв вступит в ЕС и вернёт Приднестровье. При этом она констатировала, что в регионе есть жители, которые "смотрят в сторону России".

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T.me / Правительство ПМР

Артур Лапсаков
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