В МИД увидели риск присоединения стран Центральной Азии к санкциям
Замглавы МИД Галузин заявил, что страны Центральной Азии могут ввести санкции
Антироссийские санкции могут ввести и некоторые страны Центральной Азии, давая Москве понять, что они не готовы брать на себя риски. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений, ряд стран Центральной Азии, тем не менее, не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам", — сказал замминистра в ходе конференции дискуссионного клуба "Валдай".
При этом Россия никому не диктует, каким внешним и внутриполитическим курсом двигаться, добавил дипломат, уточнив, что когда это не идёт вразрез с взаимными обязательствами, в том числе по ОДКБ, ЕАЭС и СНГ.
Москва предупреждает, что искусственное разрушение связей с Россией может нанести более тяжёлый ущерб, чем издержки от вторичных санкций.
Ранее Лайф писал, что США анонсировали новые санкции против России и Ирана. Всему виной военно-техническое сотрудничество между странами.
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