В МИД увидели риск присоединения стран Центральной Азии к санкциям

Антироссийские санкции могут ввести и некоторые страны Центральной Азии, давая Москве понять, что они не готовы брать на себя риски. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений, ряд стран Центральной Азии, тем не менее, не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам", — сказал замминистра в ходе конференции дискуссионного клуба "Валдай".

При этом Россия никому не диктует, каким внешним и внутриполитическим курсом двигаться, добавил дипломат, уточнив, что когда это не идёт вразрез с взаимными обязательствами, в том числе по ОДКБ, ЕАЭС и СНГ.

Москва предупреждает, что искусственное разрушение связей с Россией может нанести более тяжёлый ущерб, чем издержки от вторичных санкций.