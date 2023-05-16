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16 мая, 05:03
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В МИД увидели риск присоединения стран Центральной Азии к санкциям

Замглавы МИД Галузин заявил, что страны Центральной Азии могут ввести санкции

Антироссийские санкции могут ввести и некоторые страны Центральной Азии, давая Москве понять, что они не готовы брать на себя риски. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений, ряд стран Центральной Азии, тем не менее, не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам", — сказал замминистра в ходе конференции дискуссионного клуба "Валдай".

При этом Россия никому не диктует, каким внешним и внутриполитическим курсом двигаться, добавил дипломат, уточнив, что когда это не идёт вразрез с взаимными обязательствами, в том числе по ОДКБ, ЕАЭС и СНГ.

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Москва предупреждает, что искусственное разрушение связей с Россией может нанести более тяжёлый ущерб, чем издержки от вторичных санкций.

Ранее Лайф писал, что США анонсировали новые санкции против России и Ирана. Всему виной военно-техническое сотрудничество между странами.

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Unsplash

Артур Лапсаков
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