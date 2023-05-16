В Китае раскрыли новые попытки США по ослаблению России через Украину
Global Times: США похитили Европу для ослабления РФ через поставки оружия Киеву
Вашингтон воздействует на Европу в попытке ослабить Россию через поставки оружия Украине. Об этом заявил китайский военный эксперт Сун Чжунпин в статье Global Times.
"Европейские страны также были похищены Штатами для поставки оружия Украине. Всё это служит их интересам, цель которых — заставить европейские страны помочь использовать украинский вопрос для противодействия России и ослабить её", — отмечается в статье.
Военный эксперт указал, что Запад делает всё, чтобы ещё больше раздуть конфликт и усугубить ситуацию на Украине. По его мнению, пока ещё не поздно, необходимо как можно быстрее добиться начала мирных переговоров между сторонами. В этом вопросе он предложил брать пример с Китая.
Ранее Лайф писал, что Вашингтон пересмотрел миротворческую роль Китая в украинском вопросе, чтобы загнать его в ловушку. Как отметил военный эксперт Сун Чжунпин, цель США по сдерживанию развития России, её основательному ослаблению и дезинтеграции не изменилась.
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