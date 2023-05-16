В Китае раскрыли новые попытки США по ослаблению России через Украину

Вашингтон воздействует на Европу в попытке ослабить Россию через поставки оружия Украине. Об этом заявил китайский военный эксперт Сун Чжунпин в статье Global Times.

"Европейские страны также были похищены Штатами для поставки оружия Украине. Всё это служит их интересам, цель которых — заставить европейские страны помочь использовать украинский вопрос для противодействия России и ослабить её", — отмечается в статье.

Военный эксперт указал, что Запад делает всё, чтобы ещё больше раздуть конфликт и усугубить ситуацию на Украине. По его мнению, пока ещё не поздно, необходимо как можно быстрее добиться начала мирных переговоров между сторонами. В этом вопросе он предложил брать пример с Китая.