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16 мая, 05:28

В Китае раскрыли новые попытки США по ослаблению России через Украину

Global Times: США похитили Европу для ослабления РФ через поставки оружия Киеву

Вашингтон воздействует на Европу в попытке ослабить Россию через поставки оружия Украине. Об этом заявил китайский военный эксперт Сун Чжунпин в статье Global Times.

"Европейские страны также были похищены Штатами для поставки оружия Украине. Всё это служит их интересам, цель которых — заставить европейские страны помочь использовать украинский вопрос для противодействия России и ослабить её", — отмечается в статье.

Военный эксперт указал, что Запад делает всё, чтобы ещё больше раздуть конфликт и усугубить ситуацию на Украине. По его мнению, пока ещё не поздно, необходимо как можно быстрее добиться начала мирных переговоров между сторонами. В этом вопросе он предложил брать пример с Китая.

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Ранее Лайф писал, что Вашингтон пересмотрел миротворческую роль Китая в украинском вопросе, чтобы загнать его в ловушку. Как отметил военный эксперт Сун Чжунпин, цель США по сдерживанию развития России, её основательному ослаблению и дезинтеграции не изменилась.

Обложка ©

Unsplash

Николь Вербер
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