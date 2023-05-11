В Китае раскрыли ловушку, устроенную США на Украине

Вашингтон пересмотрел миротворческую роль Пекина в ситуации на Украине, чтобы загнать его в ловушку. Об этом в статье Global Times заявил китайский военный эксперт Сун Чжунпин.

"На самом деле, цель США по сдерживанию развития России, её основательному ослаблению и дезинтеграции не изменилась. За так называемым признанием соответствующей роли Китая в украинском кризисе скрываются расчёты", — отметил автор.

По его мнению, американские власти крайне заинтересованы в участии Китая в переговорах по Украине. Они уверены, что Пекин сможет изменить позицию Москвы и отговорить от сокрушительного удара, если ВСУ достигнут некоторого успеха в грядущем контрнаступлении. При этом, даже если у Киева ничего не получится, на этот вариант развития событий у Вашингтона тоже есть план.

"В Вашингтоне исходят из того, что у Китая есть возможность оказать давление на Россию. И если Россия не послушает Китай, то ему придётся присоединиться к США и странам Запада в наложении против неё санкций", — считает аналитик.

При этом он добавил, что китайские власти не так глупы и уж точно не собираются следовать американскому сценарию и попадать в заготовленную для них ловушку.