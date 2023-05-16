Дрон с двумя камерами рухнул на территории санатория МВД под Смоленском
SHOT: БПЛА с двумя камерами упал на территории санатория МВД под Смоленском
Беспилотник с двумя камерами рухнул на территории санатория МВД в Смоленской области. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, БПЛА нашла медсестра накануне поздно вечером, женщина вызвала полицию. Прибывшие сотрудники осмотрели дрон и не обнаружили взрывчатых веществ. Внутри беспилотника с чёрным полимерным корпусом находились две камеры, аккумуляторная батарея и антенна. Карты памяти не было. Аппарат отправлен на экспертизу.
Ранее Лайф сообщал, что дрон-камикадзе пытался атаковать посёлок Белая Берёзка в Брянской области. БПЛА рухнул в поле всего в 400 метрах от границы и взорвался уже на земле. Пострадавших и разрушений нет.
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