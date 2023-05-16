Дрон с двумя камерами рухнул на территории санатория МВД под Смоленском

Беспилотник с двумя камерами рухнул на территории санатория МВД в Смоленской области. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, БПЛА нашла медсестра накануне поздно вечером, женщина вызвала полицию. Прибывшие сотрудники осмотрели дрон и не обнаружили взрывчатых веществ. Внутри беспилотника с чёрным полимерным корпусом находились две камеры, аккумуляторная батарея и антенна. Карты памяти не было. Аппарат отправлен на экспертизу.