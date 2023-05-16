Диверсант пытался спалить участковый пункт полиции в Ульяновске
SHOT: Неизвестный попытался поджечь участковый пункт полиции в Ульяновске
Неизвестный попытался поджечь участковый пункт полиции в Ульяновске. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, всё произошло накануне в одиннадцатом часу вечера. Злоумышленник прибыл к участковому пункту полиции № 4 на улице Пушкарёва, облил входную дверь и оконную раму воспламеняющейся жидкостью, поджёг и сбежал. В результате лопнуло два стекла и немного обгорела рама. Дверь так и не загорелась, пострадавших нет. Диверсанта разыскивает полиция.
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