Диверсант пытался спалить участковый пункт полиции в Ульяновске

По информации телеграм-канала, всё произошло накануне в одиннадцатом часу вечера. Злоумышленник прибыл к участковому пункту полиции № 4 на улице Пушкарёва, облил входную дверь и оконную раму воспламеняющейся жидкостью, поджёг и сбежал. В результате лопнуло два стекла и немного обгорела рама. Дверь так и не загорелась, пострадавших нет. Диверсанта разыскивает полиция.