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16 мая, 06:50

Дрон-камикадзе атаковал пропускной пункт в Брянской области

Дрон-камикадзе атаковал автомобильный пункт пропуска "Новые Юрковичи" в Климовском районе Брянской области. Как пишет SHOT, инцидент произошёл сегодня ночью, 16 мая.

По данным телеграм-канала, около 23:00 на крыше административного здания пункта прогремел взрыв. Предположительно, туда рухнул беспилотник с боевой частью. Никто не пострадал.

Пункт пропуска "Новые Юрковичи" находится в 350 метрах от границы.

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А ранее сегодня Лайф рассказывал, что беспилотник рухнул на территории санатория МВД в Смоленской области. Аппарат нашла медсестра и вызвала полицию. Внутри дрона находились две камеры, аккумуляторная батарея и антенна.

Обложка ©

Unsplash

Александра Вишнякова
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