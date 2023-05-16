Дрон-камикадзе атаковал пропускной пункт в Брянской области

Дрон-камикадзе атаковал автомобильный пункт пропуска "Новые Юрковичи" в Климовском районе Брянской области. Как пишет SHOT, инцидент произошёл сегодня ночью, 16 мая.

По данным телеграм-канала, около 23:00 на крыше административного здания пункта прогремел взрыв. Предположительно, туда рухнул беспилотник с боевой частью. Никто не пострадал.

Пункт пропуска "Новые Юрковичи" находится в 350 метрах от границы.