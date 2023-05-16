Мужчину с килограммами золота на 126 млн рублей поймали в Домодедово при попытке улететь из РФ
ФСБ: В Домодедово задержан мужчина, пытавшийся вывезти за границу 24 кг золота
Сотрудники отряда погранконтроля Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в аэропорту Домодедово 24 килограмма контрабандно вывозимого золота. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Мужчину с двумя слитками золота весом 24 килограмма задержали в Домодедово. Видео © ЦОС ФСБ РФ
"В международном аэропорту Домодедово пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации золота", — говорится в сообщении.
В ФСБ добавили, что злоумышленник пытался вывезти два слитка общим весом 24 килограмма. Их оценочная стоимость превышает 126 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в особо крупном размере. Мужчина заключён под стражу.
Ранее Лайф рассказывал, что в Домодедово задержали пассажирку с незадекларированными брендовыми ювелирными изделиями на 7,4 миллиона рублей. Женщина прилетела из Дубая и решила обманом ввезти драгоценности в Россию.
ЦОС ФСБ РФ