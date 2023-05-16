Победителей Всероссийских конкурсов "Лига лекторов" и "Школьная лига лекторов" назовут 18 мая. Церемония награждения пройдёт в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", там соберутся 100 взрослых и 50 юных финалистов из 59 регионов России. Об этом сообщает российское общество "Знание".

Участники уже прошли отборочные этапы, включая самый масштабный в истории конкурса этап публичных чтений лекций в регионах страны. Этот сезон был рекордным по количеству заявок на участие — 9174 человека из 1096 городов и посёлков. Среди них 5003 школьника и учащихся колледжей.

В двухдневном финале конкурса каждому участнику предстоит выступить с лекциями перед аудиторией в одном из столичных вузов. Зрители могут повлиять на результаты соревнований, проголосовав за понравившееся выступление. Прямые трансляции лекций будут идти на сайте проектов "Лига лекторов" и "Школьная лига лекторов". Кроме того, можно попасть на очные лекции в Москве, предварительно зарегистрировавшись.

Победители конкурса войдут в число лекторов общества "Знание" и будут участвовать в его мероприятиях. Они получат сертификаты на туристические поездки в рамках проекта "Больше, чем путешествие", а победителям "Лиги лекторов" вручат и денежные призы на развитие собственных просветительских проектов.