Набиуллина допустила обмен заблокированных акций в РФ на западные

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина допустила возможность обмена заблокированных акций на замороженные ценные бумаги на Западе. Об этом она заявила на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок".

"В перспективе возможен обмен заблокированных акций на заблокированные акции. Если заблокированные с той стороны нами акции таким образом через продажу российским приобретателям выходят на наш рынок, то это выход из блокировки", — пояснила Набиуллина.