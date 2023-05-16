В "Торино" рассказали, когда в состав вернётся сломавший палец Миранчук

Полузащитник "Торино" Алексей Миранчук может вернуться на поле в воскресенье. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на пресс-службу клуба.

"Есть надежда, что Миранчук вернётся в состав в воскресенье", — сказали в пресс-службе.

Россиянин пропустил встречу 35-го тура серии А против "Вероны" (1:0) из-за перелома пальца. За три тура до конца сезона туринский клуб занимает восьмое место с 49 очками. На счету Миранчука в этом сезоне четыре гола в 26 матчах. В воскресенье, 21 мая, "Торино" примет дома "Фиорентину".