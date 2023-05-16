Психотерапевт рассказал, сколько дней нужно для закрепления полезной привычки

Полезные привычки положительно сказываются на качестве жизни, но их необходимо формировать и закреплять, а на это уходит в среднем 66 дней. Об этом РИАМО рассказал врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Михаил Кумов.

По его словам, полезные привычки помогают испытывать меньше стресса, увеличивают продуктивность, а ещё благотворно влияют на общий уровень здоровья.

"Чтобы сформировать привычку, нужно уделить ей достаточно времени и усилий. Согласно исследованиям, на формирование новой привычки может потребоваться около 66 дней. Чтобы привычка не исчезла, её нужно выполнять регулярно и не пропускать дни", — делится подробностями специалист.

Основными полезными привычками Кумов считает правильно подобранный режим сна и бодрствования, а также постоянные оздоровительные тренировки. По мнению эксперта, человеку в сутки необходимо минимум 7–8 часов сна, это поможет поддерживать продуктивность на высоком уровне и испытывать меньше стресса. А занятия физической культурой обеспечат вас хорошим настроением и высоким жизненным тонусом.

Ещё одной очень полезной для здоровья привычкой специалист считает сбалансированное питание. А регулярное чтение рекомендует как способ расширить кругозор. Кроме того, он советует попробовать практику медитации и другие способы релаксации для профилактики проблем с психическим здоровьем и снижения уровня стресса.