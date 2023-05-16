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Специальная военная операция

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Опубликовано 16 мая 2023, 12:19

Депутат Картаполов: Призванные на сборы резервисты не попадут в зону СВО

Россияне, пребывающие в запасе и призванные на военные сборы в 2023 году, не попадут в зону специальной военной операции. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, граждане "отзанимаются положенное время" и вернутся домой.

"Конечно, никак не попадут в зону СВО, это не связанные между собой вещи, плановые (сборы) проводятся ежегодно", — напомнил депутат в беседе с "Интерфаксом".

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Напомним, 10 мая президент России Владимир Путин подписал указ о призыве состоящих в запасе россиян на военные сборы. Это мероприятие является плановым и проходит каждый год.

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ТАСС / URA.RU / Вова Жабриков

Александра Вишнякова
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