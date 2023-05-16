Депутат Картаполов: Призванные на сборы резервисты не попадут в зону СВО

Россияне, пребывающие в запасе и призванные на военные сборы в 2023 году, не попадут в зону специальной военной операции. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, граждане "отзанимаются положенное время" и вернутся домой.

"Конечно, никак не попадут в зону СВО, это не связанные между собой вещи, плановые (сборы) проводятся ежегодно", — напомнил депутат в беседе с "Интерфаксом".