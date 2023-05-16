Эксперт назвал неожиданный рассадник плесени на кухне

Необходимо регулярно чистить некоторую кухонную технику во избежание возникновения плесени, рассказал автор и ведущий программ "Чудо техники" и "Живая еда" Сергей Малозёмов. По его словам, грибок выделяет канцерогенные микотоксины, которые при попадании в еду в долгосрочной перспективе могут спровоцировать рак печени.

"Большую дозу в бытовых условиях мы вряд ли получим, но если гипотетически, то исследования отмечают повышение риска рака печени. Вряд ли такое может произойти из-за бытовой техники, если только речь не идёт о приборах типа кулеров", — заявил он в интервью "Радио Sputnik".

В частности, добавил он, речь идёт о бытовых приборах с отделениями для воды, где она может скапливаться и находиться под воздействием солнечных лучей. Причём развиваться на кухне может не только грибок. По словам Малозёмова, он находил в кулере синегнойную палочку.

Поэтому, отметил эксперт, важно сливать воду из технологических отверстий мультиварок, кофемашин и подобной техники. Тем более, добавил он, при отъезде из дома на несколько дней.

"Если вы уехали куда-то на выходные и вода простояла несколько дней, то не вздумайте этой водой пользоваться в понедельник, потому что там могла развиться микрофлора и получить отравление более чем реально. Что касается плесени, то она нарастёт, только если очень надолго оставить воду без использования", — добавил он.