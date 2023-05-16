Жители Приднестровья получают сообщения с Украины с призывами нападать на россиян

Уже около года жители Приднестровья получают с украинских номеров сообщения с призывами нападать на российских военных. Об этом заявил глава Министерства государственной безопасности (МГБ) непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Гебос.

"Со второго квартала прошлого года жители Приднестровья стали получать через мессенджеры рассылки с украинских номеров телефонов с призывами о проведении террористических актов и диверсий в отношении российских военнослужащих и техники, силовых структур Приднестровья", — приводит слова Гебоса РИА "Новости".

В связи с этим МГБ возбудило уголовные дела по статьям "Терроризм", "Экстремизм", "Диверсия" и "Государственная измена". Ведутся следственные действия.