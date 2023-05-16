ГБР Украины заподозрило в госизмене офицера ВСУ после сдачи 277 военных в плен
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило, что подозревает в госизмене одного из руководителей 501-го батальона морпехов, 277 военных из которого оказались в плену. Об этом сообщается в телеграм-канале бюро.
"Работники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене одного из руководителей 501-го отдельного батальона морских пехотинцев Вооружённых сил Украины, из-за которого 277 военных этого батальона оказались в плену", — говорится в сообщении.
В ГБР считают, что начальник вещевой службы тыла 501-го батальона якобы перешёл на сторону России и уговорил командира сдаться. Данное формирование участвовало в боях в Мариуполе с февраля прошлого года. Дела о дезертирстве, возбуждённые в отношении пленных военных, ныне прекращены.
Ранее Лайф писал, что Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения в госизмене трём экс-депутатам Верховной рады Олегу Царёву, Дмитрию Святошу и Игорю Маркову. Все они представляли Партию регионов.
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