ГБР Украины заподозрило в госизмене офицера ВСУ после сдачи 277 военных в плен

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило, что подозревает в госизмене одного из руководителей 501-го батальона морпехов, 277 военных из которого оказались в плену. Об этом сообщается в телеграм-канале бюро.

"Работники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене одного из руководителей 501-го отдельного батальона морских пехотинцев Вооружённых сил Украины, из-за которого 277 военных этого батальона оказались в плену", — говорится в сообщении.