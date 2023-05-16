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Регион
Опубликовано 16 мая 2023, 10:07
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Российские мотострелки за сутки отбили 10 атак украинских войск в ДНР

МО РФ: Подразделения 4-й мотострелковой бригады отбили 10 атак ВСУ в ДНР

Подразделения 4-й мотострелковой бригады Вооружённых сил России за сутки отбили 10 атак украинских войск в районе Красного в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Наиболее сложная обстановка складывалась в районе населённого пункта Красное Донецкой Народной Республики, где подразделениями 4-й мотострелковой бригады в течение суток было отражено 10 атак со стороны ВСУ", — сказал Конашенков на брифинге.

По словам представителя Минобороны, в ходе боёв было уничтожено свыше 70 украинских военных, а также два бронетранспортёра и боевая машина пехоты. Кроме того, артиллерия Южной группировки войск совместно с оперативно-тактической и армейской авиацией поразила подразделения противника в районах города Часов Яр и села Богдановка (ДНР).

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Ранее Конашенков заявил, что ВС РФ нанесли сосредоточенный удар по подразделениям и складам оружия ВСУ. Его цель была достигнута, поражены все заданные командованием украинские объекты.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Никита Никонов
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