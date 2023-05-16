Российские мотострелки за сутки отбили 10 атак украинских войск в ДНР

Подразделения 4-й мотострелковой бригады Вооружённых сил России за сутки отбили 10 атак украинских войск в районе Красного в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Наиболее сложная обстановка складывалась в районе населённого пункта Красное Донецкой Народной Республики, где подразделениями 4-й мотострелковой бригады в течение суток было отражено 10 атак со стороны ВСУ", — сказал Конашенков на брифинге.

По словам представителя Минобороны, в ходе боёв было уничтожено свыше 70 украинских военных, а также два бронетранспортёра и боевая машина пехоты. Кроме того, артиллерия Южной группировки войск совместно с оперативно-тактической и армейской авиацией поразила подразделения противника в районах города Часов Яр и села Богдановка (ДНР).