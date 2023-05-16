Российские мотострелки за сутки отбили 10 атак украинских войск в ДНР
МО РФ: Подразделения 4-й мотострелковой бригады отбили 10 атак ВСУ в ДНР
Подразделения 4-й мотострелковой бригады Вооружённых сил России за сутки отбили 10 атак украинских войск в районе Красного в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Наиболее сложная обстановка складывалась в районе населённого пункта Красное Донецкой Народной Республики, где подразделениями 4-й мотострелковой бригады в течение суток было отражено 10 атак со стороны ВСУ", — сказал Конашенков на брифинге.
По словам представителя Минобороны, в ходе боёв было уничтожено свыше 70 украинских военных, а также два бронетранспортёра и боевая машина пехоты. Кроме того, артиллерия Южной группировки войск совместно с оперативно-тактической и армейской авиацией поразила подразделения противника в районах города Часов Яр и села Богдановка (ДНР).
Ранее Конашенков заявил, что ВС РФ нанесли сосредоточенный удар по подразделениям и складам оружия ВСУ. Его цель была достигнута, поражены все заданные командованием украинские объекты.
ТАСС / Андрей Рубцов