Песков сообщил, что передача церкви "Троицы" Рублёва согласовывалась с Путиным

Он добавил, что документальное оформление передачи иконы — это уже прерогатива Министерства культуры. По словам Пескова, решение объясняется святостью реликвии для огромного числа православных россиян. Такие гуманитарные соображения стали основными доводами во время обсуждения вопроса по "Троице".