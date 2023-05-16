Песков сообщил, что передача церкви "Троицы" Рублёва согласовывалась с Путиным
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Возвращение церкви иконы "Троица", написанной преподобным Андреем Рублёвым, утверждалось президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Безусловно, это согласовывалось с главой государства", — подчеркнул представитель Кремля.
Он добавил, что документальное оформление передачи иконы — это уже прерогатива Министерства культуры. По словам Пескова, решение объясняется святостью реликвии для огромного числа православных россиян. Такие гуманитарные соображения стали основными доводами во время обсуждения вопроса по "Троице".
Напомним, президент России Владимир Путин принял решение о возвращении "Троицы" Русской православной церкви. Сначала она будет представлена в храме Христа Спасителя в Москве, а через год займёт своё историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.