В Кремле оценили выводы расследования США об отсутствии связей Трампа с Россией

Американские расследования уже не впервые подтверждают, что не было никакого российского вмешательства в дела США. Об этом заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков, комментируя доклад спецпрокурора США Джона Дарема.

"Это не в первый раз уже, когда американцы заряжают очень сложное и масштабное расследование, и потом расследование приходит к выводу об отсутствии какого-либо вмешательства [в дела США] со стороны России", — сказал Песков на брифинге.