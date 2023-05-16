В Кремле оценили выводы расследования США об отсутствии связей Трампа с Россией
Песков: Расследования США не впервые выявляют невмешательство РФ в дела Штатов
Американские расследования уже не впервые подтверждают, что не было никакого российского вмешательства в дела США. Об этом заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков, комментируя доклад спецпрокурора США Джона Дарема.
"Это не в первый раз уже, когда американцы заряжают очень сложное и масштабное расследование, и потом расследование приходит к выводу об отсутствии какого-либо вмешательства [в дела США] со стороны России", — сказал Песков на брифинге.
Напомним, накануне был опубликованы выдержки из доклада спецпрокурора США Джона Дарема, где говорится, что у ФБР не было достаточных оснований для начала расследования связей экс-президента Дональда Трампа с Россией в рамках выборов 2016 года. При этом бюро расследований имело данные о том, что история о связях политика с РФ была сфабрикована штабом кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Но проверку ФБР не провело.
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