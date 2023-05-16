Опубликовано видео уничтожения пограничниками украинской вышки с системами РЭБ
Российские пограничники из Белгородской области уничтожили украинскую вышку с системами радиоэлектронной борьбы и наблюдения в селе Поповка соседней Сумщины. На опубликованных SHOT кадрах — выстрел из ПТРК и последующий взрыв.
Кадры уничтожения украинской вышки в Сумской области. Видео © SHOT
Ранее российские пограничники перехватили в районе Шебекина Белгородской области украинский беспилотник. После приземления он загорелся от короткого замыкания и вышел из строя.