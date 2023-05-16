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Опубликовано 16 мая 2023, 10:40
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Опубликовано видео уничтожения пограничниками украинской вышки с системами РЭБ

Российские пограничники из Белгородской области уничтожили украинскую вышку с системами радиоэлектронной борьбы и наблюдения в селе Поповка соседней Сумщины. На опубликованных SHOT кадрах — выстрел из ПТРК и последующий взрыв.

Кадры уничтожения украинской вышки в Сумской области. Видео © SHOT

Украинский дрон ударил по зданию УФСБ по Курской области, ранено пять сотрудников
Украинский дрон ударил по зданию УФСБ по Курской области, ранено пять сотрудников

Ранее российские пограничники перехватили в районе Шебекина Белгородской области украинский беспилотник. После приземления он загорелся от короткого замыкания и вышел из строя.

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SHOT

Матвей Константинов
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