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16 мая, 10:40

Опубликовано видео уничтожения пограничниками украинской вышки с системами РЭБ

Российские пограничники из Белгородской области уничтожили украинскую вышку с системами радиоэлектронной борьбы и наблюдения в селе Поповка соседней Сумщины. На опубликованных SHOT кадрах — выстрел из ПТРК и последующий взрыв.

Кадры уничтожения украинской вышки в Сумской области. Видео © SHOT

Украинский дрон ударил по зданию УФСБ по Курской области, ранено пять сотрудников

Украинский дрон ударил по зданию УФСБ по Курской области, ранено пять сотрудников

Ранее российские пограничники перехватили в районе Шебекина Белгородской области украинский беспилотник. После приземления он загорелся от короткого замыкания и вышел из строя.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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