В Дагестане перегруженный КамАЗ без тормозов устроил смертельное ДТП с легковушкой

В городе Избербаш Республики Дагестан КамАЗ на скорости влетел в легковушку, двое участников ДТП погибли на месте. Предварительно, у грузовика отказали тормоза, местные СМИ пишут, что КамАЗ был перегружен на 14 тонн и "слетел по спуску". Видео жуткой аварии есть в распоряжении Лайфа.

Момент ДТП с КамАЗом в Дагестане. Видео © LIFE

В МВД по Республике Дагестан уточнили, что ДТП произошло около 9 утра. Фура потеряла управление на перекрёстке и на полной скорости влетела в стоящую на повороте легковушку.

За секунду до ЧП перед носом грузовика успела проехать другая машина. От полученных травм на месте скончались водитель ВАЗ-21103 и 30-летняя пассажирка.

Один из очевидцев выбежал из машины и поспешил к пострадавшим, за ним бросились и другие водители. На место пригнали спецтехнику. 73-летний водитель самого грузовика был госпитализирован в тяжёлом состоянии.