Россиянам раскрыли самые хитровыдуманные способы обвеса покупателей на рынке и в магазине

Каждый взрослый россиянин хотя бы раз в жизни сталкивался с обвесом на рынке. Причём, чтобы одурачить покупателя и взять с него как можно больше денег, бессовестные и недобропорядочные продавцы идут на самые оригинальные ухищрения. Об этом рассказали эксперты "Роскачества" и "Росконтроля".

"Даже если продавец не обманет с весом, то назовёт завышенную сумму к оплате. Недобросовестные предприниматели часто надеются, что в спешке покупатель не обратит внимания на несоответствие между весом товара и его стоимостью", — пояснили специалисты.

Даже если внимательно следить за действиями продавца, не всегда можно разглядеть очередную уловку. Так, например, стрелка весов ещё до взвешивания может превышать нулевую отметку или под нужной чашей окажется несколько монет, прибавляющих лишние граммы. Кроме того, продавец может просто незаметно для покупателя придерживать чашу пальцем.

Если вы заметили на прилавке электронные весы, стоит внимательнее осмотреть их на наличие скотча. Зачастую работники приклеивают к ним клейкую ленту, доводя другой конец до пола и нажимая на него во время взвешивания. Такой способ может прибавить лишние 100–200 граммов. Кроме того, при продаже нефасованного товара вас могут обмануть с помощью магнитов.

Продавцы рыбы перед выкладкой на прилавок зачастую помещают её в садок без доступа воздуха. Там она заглатывает воду, из-за чего вес может возрасти в несколько раз. Мясо могут обколоть водой с влагоудерживающими агентами, из-за чего масса заметно увеличится. Некоторые мухлюют даже с печеньем, сахаром и крупами — помещают продукты во влажную среду, где они поглощают из воздуха влагу.