Врач рассказала, как натренировать память, чтобы она сохранилась на долгие годы

Чтобы лучше запоминать информацию и сохранить память на долгие годы, можно прибегнуть к ряду методик. По словам невролога Европейского медицинского центра EMC Анастасии Медведевой, одна из таких — повторение или фиксация на бумаге нужной информации, что укрепит нейронные связи.

"Например, если вы познакомились с новым человеком, постарайтесь обращаться к нему в диалоге по имени. Повторение — эффективный инструмент, но пользоваться им нужно грамотно. Повторять информацию много раз за короткий промежуток времени неэффективно. Лучше вернуться к новым знаниям сначала через час, затем через несколько и на следующий день", — рассказала она Лайфу.

Также Анастасия Медведева добавила, что при изучении чего-то нового можно попробовать задействовать все органы чувств, напрягая тем самым мозг. Врач привела в пример исследование, в ходе которого людям показывали эмоционально нейтральные изображения, сопровождаемые запахами. Потом им демонстрировали другие картинки, но уже без ароматов.

Выяснилось, что в первом случае информация была намного точнее, судя по данным нейровизуализации, а снимки мозга испытуемых показали, что их грушевидная кора, отвечающая за восприятие запахов, активизировалась.

Другой способ лучше запомнить информацию, советует Медведева, — попробовать зафиксировать её непривычным способом. Например, записать левой, а не правой рукой. Также развить память можно с помощью занятий музыкой и даже увлечения видеоиграми.

"Занятия музыкой в детстве дарят ясный ум в преклонном возрасте. Игра на музыкальном инструменте улучшает память и развивает координацию рук... Некоторые исследования доказали, что видеоигры активируют участки головного мозга, отвечающие за движения, память, планирование и мелкую моторику", — объяснила невролог.

Также мозгу поможет сбалансированное питание. По словам специалиста, для предупреждения возрастных изменений стоит потреблять больше продуктов с высоким содержанием витаминов группы Е, В и жирных кислот омега-3. Они положительно влияют на когнитивные функции головного мозга. Медведева отметила, что важно достаточно спать до и после усвоения информации. Если же приниматься за изучение чего-то уставшим, то мозгу будет трудно сосредоточиться.

"Ночной сон необходим организму для усвоения полученной информации, в это время глимфатическая система выводит патологические белки (не способные выполнять свои функции)", — добавила она.