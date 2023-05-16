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16 мая, 11:34

В Москве простились с Эдуардом Сагалаевым

В Москве прошло прощание с главой Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым. Церемония состоялась в траурном зале Троекуровского кладбища.

Церемония прощания с тележурналистом Эдуардом Сагалаевым в Москве. Видео © LIFE

На прощании присутствовали родные и близкие Сагалаева. В том числе гендиректор Первого канала Константин Эрнст, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, глава СЖР Владимир Соловьёв, гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв и другие.

"Эдуард Михайлович напутствовал быть свободным, и фактически это его главный завет всему российскому телевидению. Он, конечно, менял правила игры и, с одной стороны, привнёс очень тёплую человеческую интонацию на отечественное телевидение, делал это лично, а, с другой стороны, он делал телевидение смыслов и предлагал говорить на совершенно новые, необычные для телевидения, для советской прессы темы", — сказал Киселёв.

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Напомним, 13 мая в возрасте 76 лет ушёл из жизни заслуженный журналист России, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. В разные годы он руководил молодёжной редакцией ЦТ, "Останкино", ВГТРК и "ТВ-6". Именно Сагалаев создал информационно-аналитическую программу "Семь дней", а также под его руководством был запущен легендарный "Взгляд".

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LIFE

Ирина Фальке
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