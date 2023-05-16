В Москве простились с Эдуардом Сагалаевым

В Москве прошло прощание с главой Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым. Церемония состоялась в траурном зале Троекуровского кладбища.

Церемония прощания с тележурналистом Эдуардом Сагалаевым в Москве. Видео © LIFE

На прощании присутствовали родные и близкие Сагалаева. В том числе гендиректор Первого канала Константин Эрнст, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, глава СЖР Владимир Соловьёв, гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв и другие.

"Эдуард Михайлович напутствовал быть свободным, и фактически это его главный завет всему российскому телевидению. Он, конечно, менял правила игры и, с одной стороны, привнёс очень тёплую человеческую интонацию на отечественное телевидение, делал это лично, а, с другой стороны, он делал телевидение смыслов и предлагал говорить на совершенно новые, необычные для телевидения, для советской прессы темы", — сказал Киселёв.