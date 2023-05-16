Убийц обязали оплачивать поминки своих жертв

Коллегия Верховного суда России по уголовным делам обязала осуждённых за убийство оплачивать расходы родных не только на похороны, но и на поминки. Такое решение было принято после рассмотрения кассационной жалобы матери молодого человека, погибшего в драке.

Так, подсудимый несколько раз ударил и толкнул его, после чего тот упал, получил черепно-мозговую травму и позднее скончался в больнице. Виновника приговорили к году и десяти месяцам ограничения свободы, а также выплате компенсации морального вреда в размере миллиона рублей и более 1,2 миллиона расходов на похороны, ритуальные услуги и поминки на 9-й и 40-й дни после смерти. Однако впоследствии суды снизили размер оплаты похорон и поминальных обедов, посчитав, что "суд первой инстанции вышел за пределы обрядовых действий по погребению тела".

Жалоба женщины на это дошла до Верховного суда, и там сослались на необходимость проведения "достойных похорон" и закон "О погребении и похоронном деле", который указывает, что в них, как правило, входят в том числе поминовения. Решение о снижении компенсации было отменено, а дело отправили на пересмотр.