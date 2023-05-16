Убийц обязали оплачивать поминки своих жертв
Верховный суд обязал осуждённых за убийство оплачивать поминки своих жертв
Коллегия Верховного суда России по уголовным делам обязала осуждённых за убийство оплачивать расходы родных не только на похороны, но и на поминки. Такое решение было принято после рассмотрения кассационной жалобы матери молодого человека, погибшего в драке.
Так, подсудимый несколько раз ударил и толкнул его, после чего тот упал, получил черепно-мозговую травму и позднее скончался в больнице. Виновника приговорили к году и десяти месяцам ограничения свободы, а также выплате компенсации морального вреда в размере миллиона рублей и более 1,2 миллиона расходов на похороны, ритуальные услуги и поминки на 9-й и 40-й дни после смерти. Однако впоследствии суды снизили размер оплаты похорон и поминальных обедов, посчитав, что "суд первой инстанции вышел за пределы обрядовых действий по погребению тела".
Жалоба женщины на это дошла до Верховного суда, и там сослались на необходимость проведения "достойных похорон" и закон "О погребении и похоронном деле", который указывает, что в них, как правило, входят в том числе поминовения. Решение о снижении компенсации было отменено, а дело отправили на пересмотр.
Ранее Верховный суд отказался считать водительские права удостоверением личности. Там подчеркнули, что они не могут удостоверить личность и их нет в классификаторе таких документов, утверждённом коллегией Евразийской экономической комиссии.
ТАСС / Кирилл Кухмарь