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16 мая, 12:21

Авиабомбу чуть не отправили под пресс в пункте приёма металлолома в Башкирии

SHOT: Авиабомбу нашли в пункте приёма металлолома в Башкирии

Авиабомбу нашли в пункте приёма металлолома в городе Белебее в Башкирии. Как сообщает SHOT, боеприпас чуть не отправили под пресс. Сейчас на месте работают сапёры.

Бомбу нашли в прошлую пятницу на территории заброшенной воинской части. Рабочий компании, занимающейся разбором старых зданий, забрал предмет к себе на базу. Он уверяет, что даже не подозревал, что этот металлолом может быть авиабомбой. Вразумили хозяина базы полицейские, которые случайно приехали с проверкой.

Снаряд уже осмотрели кинологи — собака учуяла наличие взрывчатых веществ. Сейчас место ЧП оцеплено, там работают сапёры-взрывотехники. Жилых домов в потенциальной зоне поражения нет.

Поход с палаткой закончился для туриста в Подмосковье подрывом на его же "бомбе"

Поход с палаткой закончился для туриста в Подмосковье подрывом на его же "бомбе"

А ранее под Петербургом пришлось перекрывать КАД из-за найденной самодельной бомбы. СВУ обнаружили у жилого дома во Всеволожском районе Ленинградской области.

Обложка ©

ТАСС / Максим Коротченко

Александра Вишнякова
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