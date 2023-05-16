Авиабомбу чуть не отправили под пресс в пункте приёма металлолома в Башкирии

Авиабомбу нашли в пункте приёма металлолома в городе Белебее в Башкирии. Как сообщает SHOT, боеприпас чуть не отправили под пресс. Сейчас на месте работают сапёры.

Бомбу нашли в прошлую пятницу на территории заброшенной воинской части. Рабочий компании, занимающейся разбором старых зданий, забрал предмет к себе на базу. Он уверяет, что даже не подозревал, что этот металлолом может быть авиабомбой. Вразумили хозяина базы полицейские, которые случайно приехали с проверкой.

Снаряд уже осмотрели кинологи — собака учуяла наличие взрывчатых веществ. Сейчас место ЧП оцеплено, там работают сапёры-взрывотехники. Жилых домов в потенциальной зоне поражения нет.