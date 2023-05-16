Дерматолог объяснила, кому нельзя делать ботокс и когда ждать эффект

Ботокс стал излюбленной процедурой россиянок, которые в любом возрасте стараются поддерживать кожу в тонусе. Эффект от ботулотоксина достигается за счёт блокировки передачи нервных импульсов в мышце. О противопоказаниях к уколам и результате инъекций рассказала в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" дерматовенеролог Екатерина Шостак.

Врач отметила, что ботулотоксин — самый изученный препарат в эстетической медицине. Он воздействует на нейромедиатор ацетилхолин, который вызывает сокращение мышцы, то есть сами мышцы и нервы препарат не затрагивает.

"По последним данным, блокировка препаратом ацетилохолина, который есть в нервном синапсе, происходит за 30 минут. Мы рекомендуем совершать активные мимические действия, хмуриться для того, чтобы препарат сильнее подействовал и эффект был более выраженным", — отметила врач.

Эффект от нейропротеинов проявляется уже в первые сутки или в течение недели. Но всё равно о конечном результате процедуры нужно судить только спустя 14 дней после инъекций. Если эффекта по-прежнему нет, значит, дозировка препарата была небольшой, в этом случае можно повторно обратиться к своему косметологу, советует Шостак.

Среди противопоказаний к уколам ботокса — острые инфекционные заболевания, иммунодефицит, повышенная температура. Также инъекции нельзя делать пациентам до 18 лет.