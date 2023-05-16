Врач развеял пять мифов о зачатии, которые пугают семейные пары

Невозможность обзавестись потомством часто связывают с надуманными причинами, в том числе с "особыми" днях для этого. Акушер-гинеколог, эксперт Лаборатории "Гемотест" Денис Банный перечислил "Газете.ru" главные мифы, пугающие будущих родителей.

Первый — забеременеть можно только в овуляцию. Это не так, подчеркнул доктор. По его словам, зачать ребёнка возможно в любой день, просто вероятность гораздо ниже, хотя она и сохраняется. Медик отметил, что овуляция вообще не всегда происходит в середине цикла, поэтому математические расчёты здесь не помогают.

"Яйцеклетка может созреть на несколько дней раньше или позже. Если яйцеклетка ещё не готова, сперматозоиды "ждут" её — они могут жить в полости матки и маточных трубах около 3–5 дней и сохранять свою способность к оплодотворению", — объяснил Банный.

Второй миф — женщина не может забеременеть, если кормит грудью. Якобы гормон пролактин блокирует вероятность зачатия, однако его действие очень преувеличивается, поэтому шансы вновь стать мамой высоки. Третье и четвёртое заблуждение — успех зачатия зависит от позы в сексе, которая также влияет на пол будущего ребёнка. Врач объяснил, что это антинаучно, а вопрос, кто именно родится, зависит от вида хромосомы: X или Y.

Пятый миф — отсутствие результата говорит о бесплодии. По словам гинеколога, такой диагноз могут поставить только в больнице после необходимых обследований. Врач предупредил, что не нужно думать, что чем регулярнее половая жизнь, тем выше шансы, скорее наоборот, нужно соблюдать интервалы хотя бы в три дня.