Бензин АИ-95 обновил исторический рекорд стоимости

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила рекорд 2021 года, следует из данных по итогам торгов.

Бензин АИ-95 по территориальному индексу Европейской части России подорожал во вторник на 1,72% — до 60 608 рублей за тонну. Так, стоимость топлива превысила свой предыдущий рекорд в 60 570 рублей, зафиксированный 27 сентября 2021 года.

Также до 52 282 руб./т (на 1,91%) увеличилась стоимость марки АИ-92. Летнее дизельное топливо подорожало до 50 533 рублей за тонну, а сжиженные углеводородные газы (СУГ) — до 28 868 рублей.

При этом цена авиакеросина осталась прежней (64 720 рублей), а подешевел по итогам торгов только мазут на 0,67% — до 13 690 рублей.