Российские инвесторы вернули активы на три триллиона рублей, сообщила Набиуллина

Принятые российскими властями меры, в том числе принудительная конвертация депозитарных расписок, поспособствовали восстановлению прав российских инвесторов на активы примерно в три триллиона рублей. Об этом сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"У нас были восстановлены права инвесторов на сумму, близкую к трём триллионам рублей, то есть это не маленькая сумма. Но, безусловно, часть активов остаётся заблокированной", — отметила Набиуллина на конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Также она назвала другие меры, которые приняли власти. Это принудительный перевод учёта прав в российскую учётную инфраструктуру, а также замещающие облигации.

Кроме автоматической принудительной конвертации депозитарных расписок для возвращения прав инвесторам применялись принудительный перевод учёта прав в российскую учётную инфраструктуру, а также замещающие облигации, добавила Набиуллина.