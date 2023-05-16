Регион

Уведомления отключены

16 мая, 13:27

Украинский генерал раскрыл главную ошибку Зеленского при оценке ВС РФ

Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский допустил серьёзную ошибку при оценке мощи России

Президент Украины Владимир Зеленский допустил серьёзную ошибку при оценке мощи ВС России, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос. Он напомнил, что в прошлом году лидер Незалежной заявлял о якобы "сломанном" хребте Российской армии.

"Посмотрите, уже прошло больше года после его слов, а они спокойно продолжают военные действия", сказал он в интервью телеканалу "Фабрика новостей".

Кривонос считает, что именно неверная оценка потенциала ВС РФ стала главной ошибкой Зеленского, приведшей к неудачам ВСУ на фронте. Причём он не согласился с мнением президента Франции Эмманюэля Макрона о якобы геополитическом поражении России на Украине. Кривонос отметил, что это заявление носит политический характер и не отражает реальность.

Украинский генерал предсказал протесты из-за неуважения Зеленским армии

Украинский генерал предсказал протесты из-за неуважения Зеленским армии

Ранее Сергей Кривонос разбил надежды украинцев на успешное контрнаступление. По его словам, ВСУ имеют дело с "великой Российской армией" и Киеву вряд ли удастся достичь своих целей.

Обложка ©

Getty Images / Jakub Porzycki

Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров