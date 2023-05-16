Украинский генерал раскрыл главную ошибку Зеленского при оценке ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский допустил серьёзную ошибку при оценке мощи ВС России, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос. Он напомнил, что в прошлом году лидер Незалежной заявлял о якобы "сломанном" хребте Российской армии.

"Посмотрите, уже прошло больше года после его слов, а они спокойно продолжают военные действия", — сказал он в интервью телеканалу "Фабрика новостей".

Кривонос считает, что именно неверная оценка потенциала ВС РФ стала главной ошибкой Зеленского, приведшей к неудачам ВСУ на фронте. Причём он не согласился с мнением президента Франции Эмманюэля Макрона о якобы геополитическом поражении России на Украине. Кривонос отметил, что это заявление носит политический характер и не отражает реальность.