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16 мая, 13:47

На Украине запаниковали из-за критически малого запаса топлива

Замминистра энергетики Украины: Запасов топлива хватит не более чем на 30 дней

Замминистра энергетики Украины Николай Колесник признался, что количество топлива в Незалежной крайне мало. По его словам, собственных запасов стране хватит максимум на месяц.

"Сегодня в случае прекращения поставок нефти и нефтепродуктов потребность в них страна сможет удовлетворять на протяжении не более чем 10–30 дней за счёт собственной добычи и имеющихся запасов. Этого критически мало", — приводятся слова замминистра в соцсетях ведомства.

Колесник назвал создание запасов нефтепродуктов важным элементом энергетической независимости страны. Поэтому, по его мнению, жизненно необходимо сделать их в объёме до 90 дней среднесуточного чистого импорта или 61 дня среднесуточного внутреннего потребления на случай, если Незалежная столкнётся с каким-либо форс-мажором.

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Ранее Лайф рассказывал, что офис главы Незалежной Владимира Зеленского потребовал поставлять российский газ в европейские страны только через Украину. Более того, в Киеве призвали ЕС создать в стране резервный буфер газа, а также ввести санкции против российских нефтегазовых компаний.

Обложка ©

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Николь Вербер
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