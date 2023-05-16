На Украине запаниковали из-за критически малого запаса топлива

Замминистра энергетики Украины Николай Колесник признался, что количество топлива в Незалежной крайне мало. По его словам, собственных запасов стране хватит максимум на месяц.

"Сегодня в случае прекращения поставок нефти и нефтепродуктов потребность в них страна сможет удовлетворять на протяжении не более чем 10–30 дней за счёт собственной добычи и имеющихся запасов. Этого критически мало", — приводятся слова замминистра в соцсетях ведомства.

Колесник назвал создание запасов нефтепродуктов важным элементом энергетической независимости страны. Поэтому, по его мнению, жизненно необходимо сделать их в объёме до 90 дней среднесуточного чистого импорта или 61 дня среднесуточного внутреннего потребления на случай, если Незалежная столкнётся с каким-либо форс-мажором.