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16 мая, 14:13

У АЗС в Курской области нашли самодельное взрывное устройство

В Рыльске Курской области нашли самодельное взрывное устройство. По данным SHOT, оно лежало в 20 метрах от АЗС Energy Oil.

Снаряд был собран из алюминиевой трубы диаметром около полуметра и начинён поражающими элементами в виде звёздочек. Его уже увезли на полигон для уничтожения.

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Ранее предмет, похожий на взрывное устройство, обнаружили на опоре линии электропередачи в Климовске Московской области. По предварительным данным, он оказался неопасным.

Обложка ©

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Матвей Константинов
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