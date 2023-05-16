У АЗС в Курской области нашли самодельное взрывное устройство

В Рыльске Курской области нашли самодельное взрывное устройство. По данным SHOT, оно лежало в 20 метрах от АЗС Energy Oil.

Снаряд был собран из алюминиевой трубы диаметром около полуметра и начинён поражающими элементами в виде звёздочек. Его уже увезли на полигон для уничтожения.