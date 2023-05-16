Пенсионер-лихач въехал в группу юных велогонщиков в Анапе

В Анапе водитель врезался в колонну юных велогонщиков, которые приехали на спортивные сборы из Санкт-Петербурга, в результате трое из них доставлены в больницу. Об этом сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

Место ДТП в Анапе с участием пенсионера и велосипедистов. Фото © VK / "Автомобильный Краснодар"

"Следственным отделом по городу Анапе проводится доследственная проверка по сообщению о происшествии с участием несовершеннолетних спортсменов, прибывших на учебно-тренировочные сборы из Санкт-Петербурга", — указано в тексте.

74-летний житель Темрюка двигался по трассе на Daewoo Matiz по направлению Андреева Гора – ст. Варениковская. На одном из поворотов он не уступил дорогу велосипедистам и врезался в них. Трое 15-летних спортсменов получили травмы и были госпитализированы. Угрозы для их жизни нет.