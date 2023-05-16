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16 мая, 15:17

Пенсионер-лихач въехал в группу юных велогонщиков в Анапе

В Анапе водитель не уступил дорогу велосипедистам, в результате у троих травмы

<p>В Анапе машина врезалась в колонну велосипедистов. Фото © VK / <a href="https://vk.com/autokrd?w=wall-69159017_422216" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Автомобильный Краснодар"</a></p>

В Анапе машина врезалась в колонну велосипедистов. Фото © VK / "Автомобильный Краснодар"

В Анапе водитель врезался в колонну юных велогонщиков, которые приехали на спортивные сборы из Санкт-Петербурга, в результате трое из них доставлены в больницу. Об этом сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

Место ДТП в Анапе с участием пенсионера и велосипедистов. Фото © VK / "Автомобильный Краснодар"

Место ДТП в Анапе с участием пенсионера и велосипедистов. Фото © VK / "Автомобильный Краснодар"

"Следственным отделом по городу Анапе проводится доследственная проверка по сообщению о происшествии с участием несовершеннолетних спортсменов, прибывших на учебно-тренировочные сборы из Санкт-Петербурга", указано в тексте.

74-летний житель Темрюка двигался по трассе на Daewoo Matiz по направлению Андреева Гора – ст. Варениковская. На одном из поворотов он не уступил дорогу велосипедистам и врезался в них. Трое 15-летних спортсменов получили травмы и были госпитализированы. Угрозы для их жизни нет.

В Королёве автоледи осталась без машины из-за поджидавшего её на заднем сиденье с ножом юноши

В Королёве автоледи осталась без машины из-за поджидавшего её на заднем сиденье с ножом юноши

Ранее сообщалось, что в городе Избербаш Республики Дагестан КамАЗ на скорости влетел в легковушку, двое участников ДТП погибли на месте. Предварительно, у грузовика отказали тормоза.

Татьяна Миссуми
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