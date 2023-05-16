Лайф публикует фото боеприпаса, который нашли у АЗС в Курской области

SHOT опубликовал фото самодельного боеприпаса, который нашли у АЗС Energy Oil в Курской области. Телеграм-канал уточняет, что это доработанный выстрел от РПГ с поражающими элементами.

СВУ было сброшено с дрона и упало на участок местного жителя.

Самодельный боеприпас, который нашли у АЗС Energy Oil в Курской области. Фото © SHOT