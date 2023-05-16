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16 мая, 15:35

Лайф публикует фото боеприпаса, который нашли у АЗС в Курской области

SHOT опубликовал фото самодельного боеприпаса, который нашли у АЗС Energy Oil в Курской области. Телеграм-канал уточняет, что это доработанный выстрел от РПГ с поражающими элементами.

СВУ было сброшено с дрона и упало на участок местного жителя.

Самодельный боеприпас, который нашли у АЗС Energy Oil в Курской области. Фото © SHOT

Самодельный боеприпас, который нашли у АЗС Energy Oil в Курской области. Фото © SHOT

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Напомним, ранее в Рыльске Курской области нашли самодельное взрывное устройство — оно лежало в 20 метрах от АЗС Energy Oil. Снаряд был собран из алюминиевой трубы и начинён поражающими элементами в виде звёздочек. Опасную находку уже увезли на полигон для уничтожения.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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