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16 мая, 16:00

В Словакии лев растерзал хозяина зоопарка, пришедшего его покормить

В словацком городе Кисуцке-Нове-Место лев набросился на хозяина зоопарка, который хотел его покормить, мужчина скончался от полученных ран. Об этом сообщает местный портал tvnoviny.sk.

"Лев нанёс владельцу зоопарка в Кисуцке-Нове-Место травмы, которые оказались смертельными", уточняется в тексте.

Владелец частного зоопарка зашёл в вольер к хищнику, но тот накинулся на него и растерзал. Полиции пришлось вызывать ветеринара, чтобы усыпить льва, который не давал приблизиться к телу погибшего. Сейчас следователи выясняют, соблюдал ли мужчина меры безопасности и почему животное проявило агрессию.

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Ранее сообщалось, что тигр утащил собаку вместе с будкой прямо из двора дома в Приморье. Голодный хищник наведался ночью. А утром жители обнаружили остатки будки и следы борьбы сопротивлявшегося пса.

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Татьяна Миссуми
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