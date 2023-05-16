В Словакии лев растерзал хозяина зоопарка, пришедшего его покормить
В словацком городе Кисуцке-Нове-Место лев набросился на хозяина зоопарка, который хотел его покормить, мужчина скончался от полученных ран. Об этом сообщает местный портал tvnoviny.sk.
"Лев нанёс владельцу зоопарка в Кисуцке-Нове-Место травмы, которые оказались смертельными", — уточняется в тексте.
Владелец частного зоопарка зашёл в вольер к хищнику, но тот накинулся на него и растерзал. Полиции пришлось вызывать ветеринара, чтобы усыпить льва, который не давал приблизиться к телу погибшего. Сейчас следователи выясняют, соблюдал ли мужчина меры безопасности и почему животное проявило агрессию.
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