В Словакии лев растерзал хозяина зоопарка, пришедшего его покормить

В словацком городе Кисуцке-Нове-Место лев набросился на хозяина зоопарка, который хотел его покормить, мужчина скончался от полученных ран. Об этом сообщает местный портал tvnoviny.sk.

"Лев нанёс владельцу зоопарка в Кисуцке-Нове-Место травмы, которые оказались смертельными", — уточняется в тексте.

Владелец частного зоопарка зашёл в вольер к хищнику, но тот накинулся на него и растерзал. Полиции пришлось вызывать ветеринара, чтобы усыпить льва, который не давал приблизиться к телу погибшего. Сейчас следователи выясняют, соблюдал ли мужчина меры безопасности и почему животное проявило агрессию.