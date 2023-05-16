Колумбийца, устроившего дискредитирующую ВС РФ СМС-рассылку, осудили на пять лет

В Москве на пять лет и два месяца колонии общего режима осудили гражданина Колумбии Хиральдо Сарая Альберто Энрике, устроившего с сообщниками от лица якобы россиян СМС-рассылку, содержащую дискредитацию ВС России. Как пишет пресс-служба СК РФ, для совершения преступления они выбрали один из торговых центров столицы.

"С 5 марта по 9 апреля 2022 года Хиральдо Сарай, имея вид на жительство в Российской Федерации, в составе организованной группы с лицами, руководившими его действиями из-за рубежа, за денежное вознаграждение обеспечивал техническую подготовку и последующее скрытное размещение в одном из торговых центров Москвы мобильных устройств", — говорится в опубликованном сообщении.

В ходе расследования из тайника колумбийца были изъяты и изучены "документы, компьютерная, мобильная и иная техника". Установлено, что иностранцы работали в интересах американской организации Digital Humanity, связанной с государственным Агентством США по международному развитию.

Также следователи вскрыли и арестовали источники финансирования группы. Остальные фигуранты дела объявлены в розыск. Более того, выяснилось, что с помощью аналогичной схемы эти же иностранцы совершали попытки "компрометации президентских выборов в США 2020 года и имитации российского вмешательства".