Российский футболист "Црвены Звезды" Егор Пруцев решил стать сербом

Российский полузащитник Егор Пруцев, который играет за белградскую "Црвену Звезду", хочет стать гражданином Сербии. Об этом сообщил РИА "Новости" гендиректор футбольного клуба Звездан Терзич.

Пруцев выступал за ФК "Сочи", но летом 2022 года перешёл в сербскую команду. В нынешнем сезоне 20-летний футболист уже провёл девять матчей в составе клуба. Его контракт с "Црвеной Звездой" заключён до июня 2026 года.