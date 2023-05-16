Российский футболист "Црвены Звезды" Егор Пруцев решил стать сербом
Егор Пруцев. Обложка © Wikipedia / Артур Стабулниекс
Российский полузащитник Егор Пруцев, который играет за белградскую "Црвену Звезду", хочет стать гражданином Сербии. Об этом сообщил РИА "Новости" гендиректор футбольного клуба Звездан Терзич.
"Егор Пруцев действительно планирует получить сербское гражданство", — подтвердил он ранее распространившуюся информацию.
Пруцев выступал за ФК "Сочи", но летом 2022 года перешёл в сербскую команду. В нынешнем сезоне 20-летний футболист уже провёл девять матчей в составе клуба. Его контракт с "Црвеной Звездой" заключён до июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что американский защитник московского ХК "Динамо" Бреннан Менелл хочет получить российский паспорт. Спортсмен уже озадачился подготовкой документов.