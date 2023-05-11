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11 мая, 16:50

Тренер "Оренбурга" не в курсе желания Мансильи и Веры стать россиянами

<p>Брайан Мансилья и Лукас Вера. Фото © ТАСС / Валентина Певцова, © Getty Images / Mike Kireev</p>

Брайан Мансилья и Лукас Вера. Фото © ТАСС / Валентина Певцова, © Getty Images / Mike Kireev

Главный тренер ФК "Оренбург" Марцел Личка не знал о желании своих подопечных Брайана Мансильи и Лукаса Веры получить российское гражданство, хотя против ничего не имеет. Об этом наставник рассказал в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

"Вера и Мансилья заявляли о желании получить гражданство России? Слышу об этом в первый раз! Если хотят, то могут получить. Я правда слышу об этом впервые! Это их жизнь и решение", — пояснил он.

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Напомним, аргентинский нападающий "Оренбурга" Брайан Мансилья заявил, что хочет получить гражданство РФ, поскольку счастлив именно здесь. Его земляк и полузащитник команды Лукас Вера тоже не против стать россиянином и уже узнавал о юридических тонкостях процедуры.

Татьяна Миссуми
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