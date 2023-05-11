Тренер "Оренбурга" не в курсе желания Мансильи и Веры стать россиянами
Брайан Мансилья и Лукас Вера. Фото © ТАСС / Валентина Певцова, © Getty Images / Mike Kireev
Главный тренер ФК "Оренбург" Марцел Личка не знал о желании своих подопечных Брайана Мансильи и Лукаса Веры получить российское гражданство, хотя против ничего не имеет. Об этом наставник рассказал в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
"Вера и Мансилья заявляли о желании получить гражданство России? Слышу об этом в первый раз! Если хотят, то могут получить. Я правда слышу об этом впервые! Это их жизнь и решение", — пояснил он.
Напомним, аргентинский нападающий "Оренбурга" Брайан Мансилья заявил, что хочет получить гражданство РФ, поскольку счастлив именно здесь. Его земляк и полузащитник команды Лукас Вера тоже не против стать россиянином и уже узнавал о юридических тонкостях процедуры.