Тренер "Оренбурга" не в курсе желания Мансильи и Веры стать россиянами

Главный тренер ФК "Оренбург" Марцел Личка не знал о желании своих подопечных Брайана Мансильи и Лукаса Веры получить российское гражданство, хотя против ничего не имеет. Об этом наставник рассказал в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

"Вера и Мансилья заявляли о желании получить гражданство России? Слышу об этом в первый раз! Если хотят, то могут получить. Я правда слышу об этом впервые! Это их жизнь и решение", — пояснил он.