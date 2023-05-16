В Малави при столкновении каноэ с бегемотом погиб годовалый ребёнок

В южноафриканском государстве Малави в результате столкновения лодки с бегемотом погиб годовалый ребёнок, ещё 23 человека пропали без вести. Об этом сообщает News 24 со ссылкой на агентство AFP.

ЧП случилось 16 мая на реке Шире. В полиции уточнили, что всего в лодке находилось 37 человек и 13 из них спаслись благодаря помощи местных жителей. Поиски пропавших продолжаются.

Аварии на водном транспорте в Малави происходят довольно часто, уточняется в публикации. Шир является крупнейшей рекой в регионе.