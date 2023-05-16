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16 мая, 16:50

4 устойчивые к антибиотикам бактерии за год привели к гибели около 1 млн человек

Согласно исследованию Всемирного общества защиты животных (WAP), смертность от устойчивых к антибиотикам бактерий в 2019 году превысила смертность от рака, ВИЧ и малярии. К гибели 975 тысяч человек привели всего четыре такие бактерии.

Это золотистый стафилококк, кишечная палочка, кампилобактер и небрюшнотифозная сальмонелла. В WAP уточнили, что все эти бактерии были найдены на промышленных фермах. К 2050 году аналитики прогнозируют, что из-за устойчивости к антибиотикам смертность увеличится и достигнет двух миллионов случаев в год.

"Чрезмерное использование антибактериальных препаратов на фермах уже привело к формированию устойчивости таких распространённых бактерий, как, например, золотистый стафилококк и кишечная палочка", — говорится в работе.

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Ирина Фальке
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